Nobelova nagrada za kemijo trem raziskovalcem kvantnih pik

Stockholm, 4. oktobra - Letošnji Nobelovi nagrajenci za kemijo so Moungi Bawendi, Louis Brus in Aleksej Ekimov za prispevek na področju kvantnih pik, je danes sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Imena treh raziskovalcev, ki delujejo v ZDA, so v javnost sicer pricurljala že štiri ure pred uradno razglasitvijo.