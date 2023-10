Ljubljana, 4. oktobra - Ameriški hokejist Will Cullen po vsega šestih tekmah lige ICEHL zapušča slovenskega prvaka SŽ Olimpijo. Kot so prek socialnih omrežjih sporočili iz kluba, so z branilcem sporazumno prekinili pogodbo in mu zaželeli srečo na nadaljnji poti. Razlogov za to niso navedli.