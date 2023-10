Ljubljanski maraton letos z novim startnim mestom

Ljubljana, 4. oktobra - V nedeljo, 22. oktobra, bo v slovenski prestolnici potekal ljubljanski maraton, največji tekaško-rekreativni dogodek v Sloveniji. Doslej je prijavljenih nekaj več kot 12.600 tekačev, prijave pa so odprte še do 10. oktobra, so sporočili prireditelji. Ti za letošnji dogodek obljubljajo številne novosti, tudi novo startno mesto.