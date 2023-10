V Rimu se bodo spomnili pesnice Ingeborg Bachmann

Rim, 4. oktobra - Ob letošnji 50. obletnici smrti avstrijske pesnice Ingeborg Bachmann so v Rimu, kjer je živela več let, pripravili niz spominskih dogodkov, od branj, podkastov do razstav. Program se je začel v torek s serijo podkastov filozofinje Ilarie Gaspari, avtorice knjige V Berlinu: Z Ingeborg Bachmann v razdeljenem mestu.