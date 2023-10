V Halozah krepijo turistično ponudbo s pomočjo evropskih sredstev

Videm pri Ptuju, 3. oktobra - Lokalna akcijska skupina (LAS) Haloze je danes v Vidmu pri Ptuju predstavila projekt krepitve ponudbe in produktov Visit Haloze, v sklopu katerega sodelujejo šest haloških občin in tamkajšnji turistični ponudniki, gostinci, kmetije in društva. Ob tem so predstavili program skorajšnjega začetka prireditve Jesen v Halozah - Martinovanje Haloze 2023.