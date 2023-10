Več ljubljanskih prizorišč bo zavzel festival stripa Tinta

Ljubljana, 4. oktobra - V Ljubljani se bo danes začel mednarodni festival stripa Tinta, ki bo do nedelje ponudil razstave, pogovore, delavnice, mojstrske tečaje, konferenco in otroški program. Odprli bodo tudi sejem stripov in podelili nagrade zlatirepec. V Slovenski kinoteki se bodo danes s filmom Perzepolis poklonili striparju Vincentu Paronnaudu - Winshlussu.