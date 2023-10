Na zgornjem Gorenjskem izpostavili problematiko nedovoljenih gradenj

Žirovnica, 3. oktobra - Župani občin zgornje Gorenjske so na današnji redni koordinaciji v Žirovnici obravnavali problematiko nadzora gradbenih posegov v prostor, ki je posebej izrazita v turističnih občinah. Razumejo, da inšpektorjev primanjkuje, prepričani pa so, da bi že nekaj izvedenih nadzorov in izdanih odločb delovalo preventivno.