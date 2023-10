Evropski poslanci potrdili trgovinski mehanizem za zaščito suverenosti EU

Strasbourg, 3. oktobra - Evropski parlament je danes potrdil uredbo, ki uvaja nov trgovinski mehanizem za zaščito EU pred gospodarskim izsiljevanjem tretjih držav in poseganjem v njeno suverenost. Kot možne protiukrepe v primeru ustrahovanja, ki bi ga izvajale tretje države, uredba predvideva omejitve trgovine, naložb in dostopa do javnih naročil v EU.