Kemijski inštitut predstavil razvojni center za brezogljične tehnologije v Kisovcu

Zagorje ob Savi, 3. oktobra - Predstavniki kemijskega inštituta so danes v Zagorju ob Savi predstavili gradnjo razvojnega centra za brezogljične tehnologije, ki ga bodo uredili v prostorih tovarne Skitti v Kisovcu. Napovedali so, da se bo urejanje centra, ki bo stala okoli 30 milijonov evrov, predvidoma začelo še letos. To bo sicer prva raziskovalna ustanova v Zasavju.