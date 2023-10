Družine iz Spodnjih Strug pri Lučah zahtevajo sanacijo poplavljenih hiš

Luče, 2. oktobra - Družine iz Spodnjih Strug v Občini Luče, ki so bile močno prizadete v vodni ujmi, zahtevajo v sedmih do 10 dneh odločitev o sanacije njihovih domov, saj so hiše precej uničene, sanacija pa se mora izvršiti najkasneje do 27. oktobra. Župan Luč Klavdij Strmčnik je za STA povedal, da delajo na tem, da omenjene družine dobijo ustrezne informacije.