V newyorški katedrali po petih letih blagoslov hišnih ljubljenčkov

New York, 2. oktobra - V newyorški katedrali svetega Janeza Boska so v nedeljo prvič od leta 2018 blagoslovili več sto živali, med njimi kamelo, ponija, kače in noje. Večina jih je večji del maše ostala mirnih in tiho, nekoliko jih je vznemiril le mimohod kamele, poroča francoska tiskovna agencija AFP.