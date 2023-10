Neznanci s prerivanjem prišli do vrednejših predmetov na ljubljanski ulici in hiši v Vodicah

Ljubljana/Vodice, 1. oktobra - S PU Ljubljana poročajo o sobotnem ropu v središču Ljubljane, ko so trije neznanci od moškega zahtevali vrednejše predmete, a jih ni želel izročiti. Med prerivanjem so mu vzeli denarnico in telefon. V petek pa se je zgodila roparska tatvina v hiši v Vodicah, kjer je neznana storilka odrinila stanovalko, da je ta padla, ter odnesla nakit.