Koper, 30. septembra - V Kopru bo danes kulinarična prireditev Altroke Sladka Istra. To bo hkrati 15. izvedba festivala sladic in zaključni dogodek poletnega festivala kulinarike. Ob morju bo približno 70 stojnic z raznovrstnimi jedmi in pijačami iz Istre ter tudi drugih delov Slovenije in tujine.