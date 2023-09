Nato pošilja okrepitve na sever Kosova

Bruselj, 29. septembra - Zveza Nato bo v okviru misije Kfor na Kosovo poslala okrepitve, je danes sporočil generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Članice Nata so zaradi nedeljskih napadov na policijo v kraju Banjska, v katerih so bili ubiti policist in trije napadalci, ob tem izrazile globoko zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti na severu države.