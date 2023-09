Klakočar Zupančič v Dublinu poudarila potrebo po krepitvi varovanja demokracij

Dublin, 29. septembra - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je v četrtek in danes v Dublinu udeležila Evropske konference predsednikov parlamentov. Na njej je med drugim poudarila potrebo po krepitvi varovanja demokracij in demokratičnih institucij ter po odločnem nasprotovanju sovražnemu govoru in populističnim sporočilom, so sporočili iz DZ.