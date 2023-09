Jevšek v Španiji za močno in odporno kohezijsko politiko

Murcia, 29. septembra - V španski Murcii je potekal dvodnevni neformalni vrh kohezijskih ministrov EU, ki se ga je udeležil tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Ob tej priložnosti se je zavzel za močno, odporno in prožno kohezijsko politiko, ki naj bo glavna dolgoročna naložbena politika EU, so sporočili s kohezijskega ministrstva.