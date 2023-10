Študent naj bo: Vsako leto več kot tisoč vlog za vrednotenje izobraževanja, lani več kot 1700

Ljubljana, 1. oktobra - Število vlog za vrednotenje izobraževanja, ki služi tudi za potrebe zaposlovanja, se v zadnjih letih zvišuje. Lani jih je bilo oddanih več kot 1700, največ iz BiH. Sledijo vloge iz Srbije in Ukrajine. Največ vlog prejmejo za vrednotenje visokošolskega izobraževanja, so za STA pojasnili na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.