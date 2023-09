Policija opozarja na bančne goljufe

Ljubljana, 29. septembra - Policija opozarja na goljufije, ki se začnejo z lažnim elektronskim sporočilom v imenu banke in telefonskim klicem lažnega bankirja, končajo pa z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom. Kot so sporočili s policije, so v dobrem mesecu zaznali več kot deset tovrstnih primerov s skupno škodo v višini okoli 1,4 milijona evrov.