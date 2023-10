TBP lani z rastjo prodaje in novim največjim lastnikom

Lenart, 1. oktobra - Lenarška Tovarna bovdenov in plastike (TBP), ki je z okoli 870 zaposlenimi največji delodajalec v Slovenskih goricah, je imela lani okoli 62 milijonov evrov prihodkov, kar je desetino več kot leto prej. Poslovno leto so končali z 200.000 evri dobička in vstopom Damirja Popoviča, lastnika podjetja IMP Pumps iz Komende, v lastništvo družbe.