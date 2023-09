V Velenju po ujmah škode za 14 milijonov evrov

Velenje, 28. septembra - Velenjska občina je ob ujmah med 4. in 31. avgustom utrpela škodo v višini 14 milijonov evrov. Od tega je bilo 10 milijonov evrov dejanske škode in za več kot štiri milijone evrov intervencijskih stroškov. Sanacija bo na nekaterih lokacijah potekala še naslednje leto, so danes sporočili z občine.