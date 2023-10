Ozzy Osbourne načrtuje nov album in turnejo

Berlin, 1. oktobra - Britanski rock glasbenik Ozzy Osbourne želi kljub resnim zdravstvenim težavam prihodnje leto posneti nov album in se nato odpraviti na turnejo. "Ne morem še pravilno hoditi, a me nič več ne boli in operacija hrbtenice je potekala odlično," je 74-letnik povedal za revijo Metal Hammer.