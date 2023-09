Tretjina študentov vsak teden posega po hitri prehrani

Ljubljana, 28. septembra - Študentje jedo kalorično, neuravnoteženo hrano in se prehranjujejo precej enolično. Običajno bivajo v študentskih domovih in so precej odvisni od gostinske ponudbe, le redki pa si sami pripravljajo obroke. Približno tretjina vsak teden posega po hitri prehrani, kot so hamburgerji in pice, opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).