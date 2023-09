Goriška abonmajska sezona SSG Trst s šestimi predstavami

Abonmajska sezona se bo začela 30. oktobra v Kulturnem centru Lojze Bratuž s predstavo Kakor v nebesih po scenariju Kaya Pollaka za istoimenski film. Prinaša zgodbo o uspešnem dirigentu, ki prekine svojo kariero in se vrne v rojstno vas. Ko ga domačini povabijo, naj prisluhne lokalnemu cerkvenemu pevskemu zboru, se v njegovem življenju in vaški skupnosti zgodi umetniški, predvsem pa osebni preobrat.

Predstava z veliko zasedbo, v kateri bo v glavni vlogi dirigenta nastopil Jure Ivanušič, bo združila člane ansambla SSG in gostujoče igralce, pa tudi glasbenike in pevce. Pri realizaciji glasbenega dela uprizoritve sodelujeta skladatelj in dirigent Patrick Quaggiato ter instrumentalistka Andrejka Možina. Režijo je prevzel Samo M. Strelec, predstava je koprodukcija z Glasbeno matico in z Mestnim gledališčem Ptuj.

Novembra bo Kulturni dom Gorica ponudil abonentom folklorni večer v znamenju tradicij Slovencev izven meja Slovenije. Akademska folklorna skupina France Marolt bo predstavila svoj najnovejši projekt Oj Triglav, moj dom, s katerim praznuje 75-letnico delovanja v znamenju glasbe in plesov Koroške, Porabja, Čičarije, Trsta, Gorice, Rezije, kot tudi dediščine slovenskih izseljencev v ZDA, so zapisali v tržaškem gledališču.

V Kulturnem domu v Gorici bo konec novembra na sporedu predstava Grad, ki je poklon režiserja Alessandra Marinuzzija uglednemu madžarsko-tržaškemu intelektualcu in umetniku Giorgiu Pressburgerju, ki je s svojim delom vrednotil edinstveno naravo območja na križpotju kultur. dvsem umetnika.

Decembra bo Kulturni center Lojze Bratuž kot običajno ponudil abonentom Božični koncert.

Januarja bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž na sporedu Lepa Vida Staše Prah, ki predstavlja posodobljen pogled na znano zgodbo. V tej glasbeno-gledališki predstavi v režiji Marjana Nečaka je Lepa Vida predvsem razmišljanje o teži hrepenenja in želja, ki jih sodobni človek težko uresničuje.

Francoski roman Tujec iz leta 1942 bo snov za predstavo, ki bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž na sporedu februarja. Mojstrovina Alberta Camusa je navdihnila režiserja Franca Peroja, ki bo ustvaril predstavo z aktualnimi vsebinami. Besedilo govori o zadnjih dneh v življenju uradnika, ki po naključju ubije Arabca. Pred sodniki ne skriva resnice in družba se pred iskrenostjo čustev počuti ogroženo.

Marca bo oder Kulturnega doma Gorica prizorišče dvojne krstne izvedbe v dveh jezikovnih različicah. Tako bližji je monodrama, ki jo je Luca Quaia napisal za igralko Laro Komar in govori o ženski, ki se med selitvijo sooča s strahom pred drugačnim, saj je sosed prišlek. Predstava bo najprej doživela slovensko praizvedbo, naslednji dan bo zaživela v italijanščini.

Za zaključek sezone bo aprila na sporedu ameriška situacijska komedija Prebrisane male laži v Kulturnem domu Gorica. Joe DiPietro v tem besedilu prikaže zakulisje trdne, dolgoletne zakonske zveze, v kateri je lahko zelo nevarno drezati v male skrivnosti, ki v tem primeru prinašajo v ospredje tudi resne družbene teme in vprašanja o etičnih in moralnih načelih posameznika. Predstavo bo režirala Nenni Delmestre.