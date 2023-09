Berlin, 27. septembra - Razpoloženje nemških potrošnikov se slabša. Nemški raziskovalni inštitut GfK je kazalnik za oktober - izračunava ga za mesec naprej - postavil pri -26,5 točke, potem ko se je septembra ustavil pri -25,6 točke. Kot so pojasnili v inštitutu, so gospodinjstva zaradi vztrajajoče visoke inflacije in negativnih obetov pri potrošnji postala previdnejša.