Direktor policije Jušić v Haagu na konvenciji o kriminalu v digitalni dobi

Haag, 27. septembra - Generalni direktor policije Senad Jušić se je v torek in danes v Haagu udeležil konvencije evropskih policijskih šefov, na kateri so razpravljali o kriminalu in policijskem delu v digitalni dobi ter izzivih nezakonitih migracij. Poudaril je, da slovenska policija za boj proti tihotapcem migrantov namenja veliko tehničnih in kadrovskih sredstev.