Odbor za notranje zadeve o povečanem številu prebežnikov v brežiški občini

Ljubljana, 26. septembra - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na nujni seji na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljal o ustavitvi nezakonitih migracij in ukrepih za učinkovito zaščito meja Slovenije, predvsem v Občini Brežice. Poslanci po petih urah niso izčrpali razprave, zato o predlaganih sklepih niso glasovali, sejo pa so prekinili.