Bruselj: Na meji med Slovenijo in Avstrijo je prišlo do izboljšanja

Bruselj, 26. septembra - Na Evropski komisiji so spričo zadnjih napovedi več držav, da bodo ponovno uvedle nadzor na svojih mejah z drugimi članicami, poudarili, da mora biti ta nadzor skrajni ukrep. Posvetovanja s članicami so sicer po besedah tiskovne predstavnice komisije Anitte Hipper prinesla tudi določeno izboljšanje, med drugim na meji med Slovenijo in Avstrijo.