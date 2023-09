Na posvetu tudi o pomenu pravočasnega izobraževanja o umetni inteligenci

Ljubljana, 26. septembra - S pravočasno in uspešno vključitvijo izobraževanja o umetni inteligenci v osnovne in srednje šolstvo lahko Slovenijo na tem področju prevzame vodilno vlogo, je pred današnjim posvetom Spoznavanje umetne inteligence v slovenskih šolah v organizaciji Sveta za razvoj SAZU poudaril Blaž Zupan s fakultete za računalništvo in informatiko.