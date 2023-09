Šest udeleženih v spopadu na severu Kosova naj bi zdravili v Srbiji

Priština/Beograd/Moskva, 25. septembra - Šest ljudi, ki so bili udeleženi v nedeljskem napadu na policijo in kasnejšem strelskem obračunu v kraju Banjska na severu Kosova, je na zdravljenju v bolnišnici v južni Srbiji, je danes dejal kosovski notranji minister Xhelal Svecla. Rusija je medtem za smrtonosni spopad okrivila kosovske oblasti in svari pred nadaljnjo eskalacijo razmer.