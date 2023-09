Vreme: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 25. septembra - Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem ter na severozahodu pa pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem od 14 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na Primorskem ter na skrajnem severozahodu pretežno jasno, na Primorske bo pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno, s prva predvsem v južni in vzhodni Sloveniji pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo, četrtek in petek bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. V sredo bo na Primorskem še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Višinsko jedro hladnega zraka se pomika nad južno Italijo in Jonsko morje, njegov vpliva na vreme pri nas slabi. Naši kraji so pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Poljsko in Baltiškimi državami. Nad naše kraje od vzhoda doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno od nas ter na avstrijskem Koroškem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala burja. V torek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo ponekod v notranjosti Hrvaške. Burja bo še pihala.