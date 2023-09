Indeks Ljubljanske borze ob skromnem prometu pridobil četrt odstotka

Ljubljana, 25. septembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,25 odstotka in se ustalil pri 1174,94 točke. Borzni posredniki so opravili za skromnih 369.575 evrov prometa, od tega več kot pol s Krkinimi delnicami, ki so se podražile za 0,46 odstotka. Druge najbolj prometne so bile Petrolove delnice.