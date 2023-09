Predsednici republike in DZ z direktorjem WIPO o vlogi in pomenu intelektualne lastnine

Ljubljana, 25. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič sta danes ločeno sprejeli generalnega direktorja Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) Darena Tanga. Med drugim so govorili o pomenu intelektualne lastnine in njeni vlogi pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.