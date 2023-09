Komisija DS s predlogom odložilnega veta na zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov

Ljubljana, 25. septembra - Komisija državnega sveta (DS) za državno ureditev je s šestimi glasovi za in enim proti DS predlagala odložilni veto na zakon o povračilu glob, ki so bile v mandatu prejšnje vlade izrečene na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo. Državni svet bo o pobudi za odložilni veto odločal na seji v sredo.