Pokal evropskih prvakov v razredu fireball v roke Britancema

Portorož, 25. septembra - V Portorožu se je minuli konec tedna končalo odprto evropsko prvenstvo za jadralni razred fireball. Kot so sporočili organizatorji, sta se med 70 posadkami najbolje odrezala Tom Gillard in Andy Thompson iz Velike Britanije. Najboljša slovenska posadka Miran Guštin in Domen Hostnik je prvenstvo končala na 28. mestu.