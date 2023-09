Sporočilo uredništvom - skupna izjava za medije ministra Hana, generalnega direktorja WIPO Tanga in direktorice URSIL Žvokelj ob 10.30

Ljubljana, 25. septembra - Skupna izjava za medije ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana, generalnega direktorja svetovne organizacije za intelektualno lastnino Darena Tanga in direktorice Urada RS za intelektualno lastnino Karin Žvokelj, bo ob 10.30 (IN NE ob 10.45, kot je bilo napovedano sprva) v Hotelu Slon na Slovenski 34, so sporočili z ministrstva.