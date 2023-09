Občine prijavile za 2,7 milijarde evrov škode

Ljubljana, 23. septembra - Občine so prek aplikacije Ajda s skupno več kot 23.500 obrazci prijavile za več kot 2,7 milijarde evrov škode zaradi avgustovskih poplav, so za STA pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. V znesek ni všteta škoda v gospodarstvu. Podatke je posredovalo 173 občin. To sicer še niso končni podatki, saj bodo pristojni škodo še preverili na terenu.