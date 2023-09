Reke v zgornjem Posočju in Sava Bohinjka po nočnem naraščanju že upadajo

Ljubljana, 23. septembra - Po nočnem naraščanju in poplavljanju posameznih rek v zgornjem Posočju ter Save Bohinjke s pritoki te reke večinoma že upadajo oz. se ustaljujejo, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Danes se bo vodnatost rek v osrednji in vzhodni Sloveniji povečala, večina rek pa bo dosegala srednje pretoke.