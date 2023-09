Franček Gorazd Tiršek bronast na SP v Peruju

Lima, 23. septembra - Parastrelke in parastrelci so v Limi v Peruju začeli nastope na 10. svetovnem prvenstvu. Med 260 tekmovalci iz 54 držav je tudi slovenski parastrelski as Franček Gorazd Tiršek, ki je danes ponoči po srednjeevropskem času na svoji prvi tekmi osvojil bronasto odličje v disciplini zračna puška stoje.