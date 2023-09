Stuttgart, 22. septembra - Nogometaši v Nemčiji so danes začeli 5. krog. V uvodni tekmi je Stuttgart s 3:1 premagal novinca v ligi Darmstadt in začasno skočil na vrh lestvice, zdaj ima 12 točk. Do danes vodilna Bayern in Bayer bosta igrala v soboto in nedeljo, tekmeca sta Bochum in Heidenheim.