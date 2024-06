Premier Golob na srečanju Ecsite poudaril pomembnost vlaganja v raziskave in znanost

Ljubljana, 7. junija - Premier Robert Golob se je danes udeležil letnega srečanja Evropske mreže muzejev in centrov znanosti Ecsite, na katerem je poudaril, da se lahko družba razvija le z vlaganjem v znanje. Poudaril je, da bo vlada naslednje leto proračun povečala na več kot 550 milijonov in v treh letih skoraj podvojila sredstva za raziskave in znanost.