Newyorške borze končale v rdečem

New York, 21. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so se danes močno znižale zaradi skrbi o neoperativnosti ameriške vlade po republikanski blokadi nekaterih ključnih zakonov o javni porabi v predstavniškem domu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.