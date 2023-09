Zadnji dan septembrskega plenarnega zasedanja DZ o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Ljubljana, 22. septembra - Poslanci bodo tokratno redno sejo sklenili z razpravo o opozicijskem predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki predvideva, da bi zavarovanci, ki izpolnjujejo zakonske pogoje upokojitev in še želijo delati, prejemali polni znesek pokojnine in delali za polni delovni čas. Razpravljali bodo tudi o Bloudkovih priznanjih.