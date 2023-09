Kranj računa na pomoč države pri ureditvi mostu pri Planiki

Kranj, 21. septembra - Most pri Planiki v Kranju po avgustovskih poplavah, ko je zgodovinsko visoka Sava močno poškodovala betonski plašč in pritrditve kanalizacijskega voda pod že tako dotrajanim mostom, po strokovnem pregledu ostaja zaprt do preklica. V Mestni občini Kranj si prizadevajo za čimprejšnjo gradnjo novega sodobnega mostu, pri čemer računajo na pomoč države.