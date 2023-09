Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 23. septembra - Pri mariborski založbi Litera so izdali knjigo Laure Buzeti Posuj se s pepelom vaših očetov, pri založbi Harlekin No. 1 pa vodnik po izvirih, studencih in vrelcih Popotovanja k najboljšim izvirom Primoža Hienga. Založba Miš je izdala mladinski roman nizozemske avtorice Anne Woltz z naslovom Predor.