Predsednika Nemčije in Italije pozvala k iskanju rešitev problema migracij

Rim, 21. septembra - Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in njegov italijanski kolega Sergio Mattarella sta danes na Siciliji opozorila na problem migracij v Evropi in pozvala k iskanju rešitev tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Prav tako sta rivalske oblasti v Libiji pozvala k nadaljevanju mirovnega procesa in zagotavljanju stabilnosti v državi.