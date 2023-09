Ljubljanska borza: Indeks ob skromnem prometu izgubil četrtino odstotka

Ljubljana, 21. septembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je danes končalo z negativnim predznakom. Indeks najpomembnejših delnic SBI TOP je izgubil 0,23 odstotka in se oblikoval pri 1168,34 točke. Vlagatelji so opravili za skromnih 433.486 evrov prometa, tokrat so bile najprometnejše delnice Cinkarne Celje.