Zaposleni v EU lani v povprečju delal 37,5 ure na teden

Luxembourg, 24. septembra - Povprečni delovni teden delavca v EU je lani znašal 37,5 ure, pri čemer se razpon giblje med 33,2 ure na Nizozemskem in 41 urami v Grčiji. Slovenski delavci večinoma delajo več od povprečja EU. Najdaljše delovne tedne so imeli zaposleni v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, najkrajše pa hišni pomočniki.