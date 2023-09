Zavod podaljšal rok razpisa za hitrejši vstop mladih na trg dela

Ljubljana, 21. septembra - Zavod za zaposlovanje je javno povabilo za hitrejši vstop mladih na trg dela podaljšal s konca septembra na konec oktobra. Ta delodajalcem omogoča pridobitev mesečne subvencije v višini od 300 do 420 evrov za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let, so danes sporočili.