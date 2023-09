Biden Netanjahuja povabil na obisk v Washington

New York, 20. septembra - Ameriški predsednik Joe Biden in izraelski premier Benjamin Netanjahu sta na današnjem srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku skušala ublažiti napetosti in pozdravila trdne vezi med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Biden je Netanjahuja tudi povabil, naj še letos obišče Washington.