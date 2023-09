Predlog strategije za muzeje in galerije v ospredju kongresa muzealcev v Kopru

Koper, 20. septembra - Predlog nacionalne strategije za muzeje in galerije ne prinaša praznih besed na papirju, je zatrdil državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar v pozdravnem nagovoru ob začetku kongresa Muzeji, trajnostni razvoj in družbena dobrobit. Kongres s 170 udeleženci v organizaciji treh stanovskih organizacij bo v Kopru trajal do petka.